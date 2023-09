Allegri si ferma a 112: riecco la stessa Juve per due gare di fila

Alla fine Massimiliano Allegri si è fermato a 112. Il numero fa riferimento alle volte in cui, da quando è tornato sulla panchina della Juventus , il tecnico di Livorno ha cambiato consecutivamente formazione. Una serie che si interrompe nella trasferta contro il Sassuolo , in cui Max ha deciso di schierare gli stessi undici uomini che sono scesi in campo nel convincente successo per 3-1 contro la Lazio .

Allegri, la scelta dopo Juventus-Lazio

L'opportunità c'era stata già nel match casalingo pareggiato per 1-1 contro il Bologna, in cui sembrava che in campo potessero scendere gli stessi del 3-0 dell'esordio di Udine. In quel caso, però, oltre a schierare Fagioli al posto di Miretti Allegri fu costretto a cambiare portiere e a puntare su Perin al posto di Szczesny. Dunque, per la prima volta dalla stagione 2021/2022, ecco che il tecnico della Vecchia Signora cambia rotta e prova a dare continuità alla squadra che si è imposta nettamente contro i biancocelesti dell'ex Sarri. I dubbi riguardavano principalmente Rabiot, che aveva avuto dei problemi durante l'ultima settimana di allenamenti.