Colombo stecca, Berardi da rosso: Sassuolo-Juve, fischia CalVARese

Dopo la buona prestazione in occasione di Napoli-Lazio , Andrea Colombo stecca in Sassuolo-Juventus . Nonostante l’arbitro lombardo sia uno dei migliori prospetti a disposizione di Rocchi, al Mapei non brilla e commette anche un errore grave: la mancata espulsione di Domenico Berardi per fallo su Bremer al 56’.

Sul piano tecnico Colombo appare preciso, mentre dal punto di vista disciplinare la sua gestione è caotica e non lineare: prima non ammonisce Gatti per un calcione su Tressoldi, poi risparmia lo stesso Tressoldi per un fallo altrettanto brutto su Vlahovic. E invece ammonisce Rabiot per un contrasto di lieve entità a centrocampo.

Il tocco di braccio di Tressoldi

A ridosso della fine del primo tempo, Tressoldi tocca di braccio nella propria area e la Juve chiede il rigore. Sarà il fuorigioco a levare le castagne dal fuoco per il VAR Fabbri: in questa inizio di stagione abbiamo visto penalty assegnati per falli di mano analoghi, ma per me l’intervento non è da sanzionare. L’errore grave è all’inizio del secondo tempo, quando Berardi viene solo ammonito per un brutto fallo su Bremer: il giocatore del Sassuolo colpisce col piede a martello sulla tibia il brasiliano, che lo anticipa e prende il pallone. Sbaglia Colombo ma sbaglia anche il VAR Fabbri a non richiamare l’arbitro: è un intervento che mette a rischio l’incolumità dell’avversario.