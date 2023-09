Sergio Brio esclusivo: “Juve, non puoi staccare. Col Lecce cuore diviso”

Sergio Brio è juventino fino al midollo, ma c’è una partita in cui alla passione bianconera, coltivata da bambino e germogliata in 378 partite e 12 trofei tra la fine degli Anni 70 e il 1990, se ne affianca un’altra altrettanto forte. La passione per la squadra della sua città, quella in cui è cresciuto: «Quando si affrontano Juve e Lecce ho il cuore diviso a metà, è dura. Dico sempre “vinca il migliore”».