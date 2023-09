Juve-Lecce si prepara così: la società al fianco dei giocatori allo Stadium

TORINO - Non è una grossa novità in senso generale, visto che per esempio José Mourinho è stato visto spesso battere la mano sul petto dei giocatori prima che gli stessi scendessero in campo. Però il momento è piuttosto delicato e insomma non stona il fatto che il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino abbiano atteso la squadra nell'atrio della tribuna Agnelli dell’Allianz Stadium per poi salutare uno ad uno i calciatori, che quindi hanno seguito l’abituale percorso con passaggio in tribuna, “cinque" scambiati con i tifosi e ingresso negli spogliatoi per prepararsi all'evento.