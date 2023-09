Bonucci: “La Juve era la mia vita. Ho parlato con Spalletti”

BERLINO (Germania) - Leonardo Bonucci torna a parlare ai media tedeschi del suo arrivo all'Union Berlino dopo il complicato divorzio dalla Juventus della quale, però, non ha voluto parlare: "Lasciare l'Italia, a essere sinceri, non era nei miei pensieri. La Juve era la mia vita, pensavo di giocare là l'ultimo anno della mia carriera, ma non voglio parlare di Juve in questo momento".

La scelta dell'Union Berlino

L'ex bianconero è soddisfatto della scelta fatta: "Volevo uscire dalla mia comfort-zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua e un nuovo stile di vita. Volevo questa esperienza e adesso sono concentrato solo su questo. La lingua è molto difficile, lo stile di vita è diverso, anche il calcio. In Bundesliga le squadre sono più alte e quindi bisogna coprire molto spazio dietro la linea difensiva. Quando sono arrivato ho detto al mister che avrei avuto bisogno di 3-4 settimane per rimettermi in forma e ormai ci siamo quasi".

Kane e la Nazionale

La sfida contro i campioni in carica del Bayern Monaco di Harry Kane è ancora lontana (2 dicembre) ma Bonucci è già pronto al duello con il bomber britannico: "Non vedo l'ora" mentre sul tema Nazionale: "Ho parlato con Luciano Spalletti due settimane fa. Mi ha detto che avrei dovuto giocare tante partite per tornare in azzurro. So che è difficile, ma il mio obiettivo principale è essere fra i convocati per gli Europei".