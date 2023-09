Chiesa fa 100 con la Juventus: l'omaggio del club e i momenti migliori

Mettendo in risalto le straordinarie prestazioni di Chiesa in questo inizio di campionato. "Numeri da urlo: per la prima volta in carriera, considerando tutte le competizioni, è andato a bersaglio in tre presenze consecutive e in generale ha timbrato il cartellino in sei delle ultime otto presenze in Serie A (sei gol), segnando tante reti quante nelle precedenti 51 gare nella competizione" si legge sul sito della Juventus.

Poi, l'omaggio della Juventus prosegue ricordando la prima presenza del calciatore con la maglia bianconera: "La prima volta in bianconero per Chiesa era stata a Crotone il 17 ottobre 2020. 1-1 tra i bianconeri e il padrone di casa, con Federico autore dell'assist per il pareggio di Morata, ma poi espulso all'ora di gioco. Tra giorni dopo c'era stata la prima volta con la Juve in Champions League, ancora in trasferta, in casa della Dinamo Kiev. Anche la prima all'Allianz Stadium è stata per una serata di Champions League, contro il Barcellona".

E anche i primi gol: "La prima gioia non si scorda mai. Al momento del fischio d'inizio di Juventus-Lecce, sono 26 i gol messi a segno da Chiesa in bianconero. Il primo? Il 2 dicembre 2020, in Champions League, contro la Dinamo Kiev all'Allianz Stadium. Di testa, tra l'altro, non proprio la specialità della casa: cross di Alex Sandro e girata di testa per sbloccare il match, poi terminato 3-0 per la Juve. Il primo in Serie A arriva, invece, il 16 dicembre 2020, ancora in casa, contro l'Atalanta, ed è uno dei più belli della collezione. Controllo in zona centrale, fuori dall'area di rigore, sfera spostata per aggirare il muro di difensori atalantini e destro diretto all'incrocio dei pali" si legge ancora sul sito dei bianconeri.

