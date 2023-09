Allegri e la frase detta a Gatti prima di entrare in campo in Juve-Lecce

Federico Gatti è stato uno dei giocatori più chiacchierati e discussi in casa Juventus negli ultimi giorni per il clamoroso autogol 'segnato' sul campo del Sassuolo nel quinto turno di campionato. Il difensore bianconero è stato protagonista di un'autorete molto particolare ed è stato molto criticato.

La reazione dello Stadium all'ingresso in campo di Gatti

All'ingresso in campo di Gatti contro i salentini, i tifosi juventini presenti all'Allianz Stadium hanno avuto una particolare (e bella) reazione: si sono alzati in piedi per applaudirlo e incoraggiarlo dopo l'episodio di Reggio Emilia. Insomma, autogol cancellato e grande ovazione per il difensore, che ha sempre onorato la maglia bianconera con grinta e determinazione.

Gatti entra in campo: cosa gli ha detto Allegri