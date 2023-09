Fagioli luce Juve: geometrie e tecnica, senza Pogba accende la scintilla

Risalita

A confortare il mondo bianconero c’è anche la buona prova di Nicolò Fagioli, alla seconda partita da titolare di questo suo inizio di stagione zavorrato da una preparazione svolta a metà a causa dei postumi della frattura alla clavicola destra rimediata il 18 maggio a Siviglia, nel ritorno della semifinale di Europa League. Infortunio che lo costrinse a un intervento chirurgico due giorni dopo e che gli ha impedito di partecipare a tutte le amichevoli estive tranne che a quella con l’Alessandria del 16 agosto, e fino a poco tempo prima anche alle partitelle. Fagioli ha potuto allenarsi, ma senza trovare quella condizione che solo le partite possono dare, come si è visto alla seconda giornata contro il Bologna, quando Allegri lo ha schierato per la prima volta da titolare. Martedì, alla seconda, la musica è già cambiata: Fagioli è stato il più a proprio agio nel trovare spazi per far passare il pallone tra le maglie del Lecce, risultando assieme a Danilo il migliore della partita per passaggi chiave e occasioni da gol create (3), il secondo per passaggi riusciti nella trequarti avversaria (14 contro i 16 di Chiesa), il terzo per passaggi riusciti in avanti (23, contro i 26 di Danilo e i 24 di Locatelli, dati Lega Serie A).