Vlahovic punta l'Atalanta, la Juve lo carica sui social: report allenamento

La Juventus si allena per il prossimo impegno di campionato, in programma domenica a Bergamo sul campo dell' Atalanta . I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria casalinga contro il Lecce nel turno infrasettimanale .

Buone notizie, intanto, per Massimiliano Allegri, che ritrova Dusan Vlahovic a completa disposizione. L'attaccante serbo, infatti, sembra aver superato il problema alla schiena e, dopo la panchina nella partita contro la squadra di D'Aversa, si candida per tornare titolare dal primo minuto, contro i bergamaschi, in attacco con Chiesa .

Vlahovic 'on fire', il post della Juve

E' proprio la Juve a dare conferma delle buone condizioni di Vlahovic con un post sui social network. Il club bianconero, infatti, ha pubblicato una foto del centravanti serbo in azione durante l'allenamento odierno mentre 'scalda' il sinistro, con la scritta: DV9 e l'emoticon del fuoco. Insomma, Vlahovic è "on fire" e pronto per la sfida contro l'Atalanta. Danilo, Bremer, Fagioli e Chiesa, invece, come da programma, hanno svolto lavoro personalizzato mentre Kean si è allenato a parte e potrebbe essere indisponibile anche per la trasferta di Bergamo.