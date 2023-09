Vlahovic e Atalanta-Juve, il ritorno a Bergamo dopo gli insulti e il gol

Vlahovic a Bergamo, il caso dello scorso anno: cosa è successo

Durante la partita, a Bergamo, tra Atalanta e Juventus nel 34° turno dello scorso campionato, Vlahovic è entrato nel secondo tempo ed è stato bersagliato dai tifosi di casa con cori razzisti ("sei uno zingaro"). Poi, nei minuti di recupero, l'attaccante bianconero ha segnato il gol del raddoppio per la Juve (la partita è finita 2-0 per la squadra di Allegri), andando ad esultare sotto la curva degli atalantini e 'zittendoli'. Rimediando anche l'ammonizione dell'arbitro Doveri. Tra i tifosi dell'Atalanta e Vlahovic c'era già un precedente, risalente alla stagione 2021-22: in quell'occasione il serbo, che vestiva la maglia della Fiorentina, fu bersaglio degli stessi cori discriminatori. Il caso non si è chiuso al termine della sfida del Gewiss Stadium nella scorsa Serie A ma è proseguito per settimane, tra la risposta della Juve al tecnico nerazzurro Gasperini e la squalifica della Curva Nord per un turno. Inoltre, sempre per i cori a sfondo razziale rivolti a Vlahovic, il questore della provincia di Bergamo aveva firmato 9 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi nerazzurri.