Vlahovic, allarme rientrato. Allegri, dubbi sulla fascia e in difesa

TORINO- Quando poco dopo aver varcato i cancelli della Continassa lo staff tecnico bianconero ha incrociato lo sguardo sereno di Vlahovic c’è stato un sospiro collettivo di sollievo . La notte aveva portato consiglio... e via il mal di schiena . La forma di lombalgia che aveva rifatto capolino dopo lo spezzone dell’attaccante serbo contro il Lecce ha infatti rimesso “giudizio”, per cui DV9 s’è potuto allenare regolarmente assieme ai compagni di squadra e si candida a riprendersi il posto da titolare, con il preventivato ritorno in panchina di Milik , tornando così a fare coppia con Chiesa . Ieri Federico ha lavorato a parte ma era previsto, nell’ottica di una pianificazione precisa che prevede questo sistema differenziato , solitamente una volta alla settimana. Lavoro specifico anche per Danilo , Bremer e Fagioli , ma anche in questo caso nessun problema: tutti e tre saranno infatti convocabili per la trasferta di Bergamo di domenica per la sfida contro l’Atalanta, che vedrà il calcio d’inizio alle 18. E a proposito di Fagioli, grazie all’ottima prestazione offerta contro il Lecce le sue quotazioni per un posto da titolare sono in netto rialzo proprio per la gara contro i bergamaschi allenati da Gasperini.

Vlahovic punta l'Atalanta, la Juve lo carica sui social

Kean rischia un nuovo forfait: le condizioni

Chi rischia invece il secondo forfeit di fila è Kean, il cui problema alla tibia fatica a rientrare per cui l’attaccante se oggi non dovesse riuscire a forzare in allenemento si troverebbe costretto ad alzare bandiera bianca. A quel punto gli attaccanti di riserva per Allegri sarebbero Milk e Yildiz, che nell’ultima partita giocata mercoledì sera con la Next Gen ha guidato i compagni nella vittoria contro la Recanatese. Il giovane turco non vede l’ora di poter mettersi in mostra non solo in Serie C ma anche nel massimo campionato dove peraltro ha già fatto intravedere qualche lampo di luce. Tra oggi e domani Allegri dovrà poi scegliere i dubbi sulla fascia sinistra e in difesa. Sulla mancina infatti Kostic potrebbe soffiare in extremis un posto dal primo minuto per Cambiaso mentre in difesa è aperto il ballottaggio tra Rugani e Gatti con Danilo e Bremer confermatissimni nelle loro posizioni della retroguardia a tre. Il tecnico bianconero deve gestire al meglio le energie del gruppo per le ultime due gare, Atalanta domenica e sabato il derby in casa, per cercare di vivere al meglio la settimana della sosta che svuoterà in maniera significante lo spogliatoio della Continassa.