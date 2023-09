Juve, la carenza diventi un punto di forza: la strategia di Allegri

La classifica si compatta e si sgrana, al tempo stesso, definendosi in prospettiva. Così che, dopo sei giornate, disegna una attendibile proiezione del campionato che ci aspetta: con l’eccezione del Lecce (attenzione, nessuna “diminutio” per lo straordinario percorso: lo sanno loro per primi di rappresentare gli intrusi in questa particolare lettura) saranno le squadre comprese tra i 15 e gli 11 punti a giocarsi le quattro posizioni che daranno diritto alla qualificazione in Champions League: dal Milan alla Fiorentina, sei squadre (7 col Lecce) in 5 punti per conquistare un posto al sole nella nuova competizione continentale che cambierà format e che, soprattutto, garantirà introiti ancor più cospicui ai club che ne prenderanno parte.