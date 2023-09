Juve prima in Serie A nella Superlega Social: i club più seguiti al mondo

Il termometro più fedele per misurare la febbre che lega una tifoseria alla propria squadra del cuore, nell’anno di grazia 2023, è rappresentato con ogni probabilità dai social network. Roba di like, commenti e interazioni più disparate, con ogni piattaforma che nasconde le proprie peculiarità.

E, se questo è il panorama odierno, la Juventus può guardare con legittimo ottimismo a quel che verrà. La tesi di un disamoramento della gente bianconera, al culmine di una stagione sportiva in cui si è parlato più di tribunali che di gol, viene infatti spazzato via dall’ indagine sul tema condotta da Football Benchmark , oltre che – in termini più concreti – dall’affetto riservato finora alla squadra dal popolo dell’Allianz Stadium.

La ricerca sui social

La ricerca che ha sommato i dati raccolti sui social più popolari – Facebook, Instagram, Twitter (c’è qualcuno che lo chiama X?), TikTok, YouTube e Weibo – racconta di una Juventus a pieno titolo tra le potenze mondiali del click. Quello bianconero è il settimo club di calcio più seguito sul globo terracqueo, nonché l’unico italiano presente in una top ten (Inter al 12° posto, Milan al 13° e Roma al 20°) comandata dalle inarrivabili Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Tanto per rendere l’idea: l’addizione degli utenti che seguono la pagina ufficiale della società sulle piattaforme prese in esame restituisce come risultato 415 milioni per le merengues, mentre la Juventus si assesta a quota 147,1. Con la sesta piazza del Chelsea a portata di mano, anche perché il trend più recente sorride ai torinesi.

