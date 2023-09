McKennie-Vlahovic, ‘Tale e quale show’ in salsa Juve: il video virale

Weston McKennie ha imitato Vlahovic e il serbo ha fatto lo stesso con il centrocampista. Il clima è disteso in casa Juventus in vista della sfida contro l' Atalanta al Gewiss Stadium di domenica 1 ottobre alle 18.

Poco prima di iniziare l'allenamento, al momento dell'ingresso in campo, il club ha postato un video divertente sui social (prima tra i club più seguiti al mondo) con i due calciatori intenti a prendersi in giro a vicenda.

Vlahovic-McKennie, imitazioni e risate

L'americano è entrato mimando la camminata dell'attaccante: "Ciao, sono Dusan" e immediata è stata la replica del serbo che ha risposto imitando il balletto di Wes: "Ciao sono Weston" .Il siparietto è stato ripreso e postato dalla Juve su Instagram che ha chiesto ai tifosi di "votare": "Chi ha fatto meglio, Weston o Dusan?".

Sui social ha scatenato tantissimi commenti e risate da parte dei tifosi della Juventus. Poi la testa è andata subito al campo in vista dell'allenamento in preparazione alla difficile trasferta di Bergamo contro la squadra di Gasperini con un Vlahovic in più recuperato dopo i fastidi alla schiena accusati nei giorni scorsi.