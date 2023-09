Gonzalez, il prestito alla Samp non va. L'agente: "Può tornare alla Juve"

Come se non bastasse la partita di domani col Catanzaro, che mette in dubbio il presente della Sampdoria e la panchina di Pirlo , ora sui blucerchiati entrano in tackle anche le parole dell’agente di Facundo Gonzalez .

Gonzalez, la Juve e le parole dell'agente

Il difensore uruguayano prelevato in prestito dalla Juventus - 20 anni, fresco campione del Mondo Under 20 - non sta trovando spazio. «La Samp non ha fatto quello che aveva promesso: avevamo tante squadre in A che lo volevano, loro ci hanno chiamato 50 volte dicendo che lo volevano far giocare. Ma a me non piace che mi si dica una cosa e poi si faccia altro, anche la Juventus è molto sorpresa - le parole di Martin Guastadisegno a Tmw -. Ho parlato con la Samp dieci giorni fa e mi hanno detto che giocherà, ma se continua così in inverno tornerà alla Juventus».