Juve, impressioni di settembre: la top 15 tra 1ª squadra, Next Gen e Primavera

Si è chiuso un buon settembre per la Juve di Massimiliano Allegri, sporcato solamente dalla brutta sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma le tre vittorie (contro Empoli, Lazio e Lecce) ottenute restituiscono un quadro piuttosto positivo. La Next Gen è partita a rilento: tre sconfitte nelle prime tre, ma i successi contro Ancona e Recanatese hanno portato ottimismo e tutt'altra classifica. Meno bene la Primavera di Montero, vittoriosa a Lecce ma poi battuta in casa dall'Empoli e dal Milan fuori con un secco 3-0.

Partendo dalle pagelle di Tuttosport e prendendo in considerazione solo chi ha preso il voto per almeno due volte, scopriamo tra i singoli chi si è messo maggiormente in mostra, tra prima squadra, Next Gen e Primavera.

15) Giovanni Daffara 6.12

Non ha giocato all'esordio a Pescara, poi sempre titolare a difesa della porta della Next Gen. Si è esaltato nelle sfide contro Ancona e Recanatese, risultando tra i migliori e decisivo per la vittoria (prestazioni che gli sono valse per due volte un 7)