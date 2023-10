Diretta Atalanta-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Atalanta-Juventus su Tuttosport.com

Il match tra Atalanta e Juventus, valevole per la settima giornata di Serie A, si disputerà al Gewiss Stadium alle ore 18. La sfida si potrà seguire in diretta tv su Sky Zona Dazn (214) e in streaming sulla rispettiva applicazione DAZN.

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Holm, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, De Ketelaere, Miranchuk, Muriel.

Indisponibili: Scamacca, Touré.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Cambiaso, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Yildiz, Mancini.

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Milik, Pogba, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni-Del Giovane. Quarto uomo: Giua. Var: Di Paolo. Ass. Var: Meraviglia.

