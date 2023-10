Estigarribia, i retroscena su Conte alla Juve: “Un martello, ritmi massacranti”

«Quando giochi nella Juve conta solamente vincere, il resto non ha importanza. I bianconeri quest’anno possono imitare quello che abbiamo fatto noi nel 2012 e riportare il tricolore a Torino ». Parola dell’esterno mancino Marcelo Estigarribia , uno dei protagonisti del primo scudetto targato Antonio Conte che aprì il ciclo straordinario dei bianconeri. Oggi come allora le rivali per la vittoria del campionato sono le milanesi e il Napoli . Anche stavolta la Vecchia Signora , come 12 anni fa, viene data dietro nei pronostici. L’esterno paraguaiano, però, è convinto che questa Juventus possa dire la sua e farcela per il titolo.

Riavvolgiamo il nastro e torniamo all’autunno del 2011. In pochi credevano in voi…

«Vedo delle somiglianze. Anche in quella stagione tutti davano in pole Milan, Inter e Napoli, poi sappiamo come è andata a finire (sorride, ndr). Il bello di quell’anno fu che riuscimmo a far ricredere molti: la Juve veniva dal settimo posto e c’erano tanti nuovi giocatori oltre a mister Conte. Si creò subito un bellissimo gruppo. Vincere quando nessuno punta su di te è ancora più esaltante».

Tanto che lei e tutti i componenti di quella squadra siete tuttora amatissimi dal popolo juventino.

«È stato un anno fantastico che porto ancora nel cuore. I tifosi bianconeri sono rimasti molto affezionati a me e ricambio il loro affetto. Abbiamo vissuto una stagione strepitosa, in cui la Juve vinse il campionato in maniera inaspettata aprendo il ciclo straordinario dei 9 scudetti di fila».