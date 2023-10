Inter, Napoli e Milan segnano. Atalanta e Juventus, tocca a voi

Dopo la goleada da dieci gol firmata Inter, Napoli e Milan, vittoriosi su Salernitana, Lecce e Lazio rispettivamente per 4-0, 4-0 e 2-0, cresce l’attesa per capire quale risposta riuscirà a dare la Juventus impegnata a Bergamo su un campo che in questa stagione ha visto l’Atalanta non incassare gol. Non un buon segnale per l’attacco bianconero che a causa degli acciacchi di Vlahovic e Milik vedrà partire dal primo minuto Kean e Chiesa con il giovane talentuoso Yildiz in panchina come unica alternativa seduta in panchina. Questa estate le due squadre si sono affrontate a Cesena in amichevole per uno 0-0 finale in cui la Juve per intensità e approccio mentale pareva l’Atalanta. Cosa è cambiato su entrambi i fronti in questi mesi lo dirà questo match in cui tra Atalanta e Juventus non sono in ballo solo tre punti ma anche lo status di squadra pronta per uno dei 4 posti Champions e magari qualcosa in più.