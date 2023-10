Locatelli, il tacco alla Ronaldinho scatena i tifosi Juve sui social

Al Gewiss Stadium ci ha pensato Manuel Locatelli a illuminare la serata con una giocata in stile Ronaldinho. Il centrocampista della Juventus ha scatenato i tifosi sui social dopo il gesto tecnico effettuato durante la sfida contro l'Atalanta. Pallone in aria a scendere verso il numero 5 bianconero, poi lo stop col tacco per portarsela avanti e trasformare l'azione in offensiva. Una giocata che ha lasciato a bocca aperta i tanti presenti allo stadio e non sono mancati i messaggi sui social.