Bremer, ansia derby: problema durante Atalanta-Juve, cos'è successo

BERGAMO - Momenti di preocupazione durante la sfida contro l'Atalanta per la Juventus che all'83' è stata costretta al cambio forzato per problemi fisici di Bremer . Il difensore bianconero ha accusato un fastidio dietro alla coscia destra e si è fermato sul terreno di gioco del Gewiss Stadium. Immmediata la sostituzione per Massimiliano Allegri che a Bergamo è arrivato già con problemi di formazione con Vlahovic e Milik che sono andati ad aggiungere agli infortunati Alex Sandro e De Sciglio.

Bremer, ansia derby: problemi con l'Atalanta

Al suo posto il tecnico bianconero ha deciso di mandare in campo Rugani per il finale di gara contro la Dea di Gasperini, ma restano da valutare le condizioni del brasiliano in vista del derby contro il Torino di settimana prossima. Tornato in panchina, come riportato dai microfoni di Dazn, Bremer ha voluto rassicurare tutti spiegando che il problema non è muscolare, ma solo dettato dai crampi. Da verififcare nelle prossime ore il suo stato di salute visto l'impegno nella stracittadina del prossimo weekend.