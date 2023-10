Szczesny su Atalanta-Juve: “Ecco cosa abbiamo capito a un certo punto”

BERGAMO - Riparte dalla prestazione contro l'Atalanta, Wojciech Szczesny che dopo l'ultima trasferta negativa contro il Sassuolo si riscatta nella gara di Bergamo regalando una prestazione super che porta alla Juventus un prezioso punto in classifica. Al termine del match il portiere polacco analizza così la sfida del Gewiss Stadium: "Noi giochiamo sempre per i tre punti, il pareggio sono sempr epunti persi. Un punto meritato, nel finale abbiamo sofferto e a quel punto è meglio non perdere. Meglio nel primo tempo noi, loro nel secondo, alla fine portiamo un punto importante".

Szczesny e la parata su Muriel

Torna proprio sulla trasferta di Reggio Emilia il portiere bianconero che spiega: "A Sassuolo abbiamo fatto errori, sia io che Gatti, ma sul 2-2 potevamo portare a casa un punto dopo una gara orrenda. Oggi abbiamo fatto meglio, dispiace non portare via tre punti, ma Atalanta molto forte". E sull'intervento sotto l'incrocio sulla punizione di Muriel, Szczesny rivela: "Non lo so come ho fatto, ma non so come ho fatto anche contro il Sassuolo. Ci stava questa parata importante. Dopo un errore si lavora, si accetta e si lavora". Il numero 1 bianconero conclude: "Io credo che dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto bene con Lazio e Udinese, ma anche gare dove abbiamo toccato male il pallone. Dobbiamo crescere di testa per competere nei piani alti, ora c'è un grande derby, le nazionali e poi si riparte".