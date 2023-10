Juve, adesso rotta sul Toro. La buona notizia: tornano le punte!

INVIATI A BERGAMO - La Juve arriva al derby da terza forza del campionato, in coabitazione con il Napoli: una posizione che teoricamente regalerebbe la Champions League della prossima stagione e la teoria è dovuta al fatto che mancano ancora 31 giornate…. Ma essere, dopo sette turni, in linea con i programmi in teoria consente a Massimiliano Allegri di preparare al meglio l’ultima sfida prima della sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Una sfida non agevole per mille motivi, in primis per il fatto che il derby regala sempre insidie supplementari.

Verso la stracittadina

Sta di fatto che, per la partita dell'Allianz Stadium contro il Torino di Ivan Juric, il ritorno di Arkadiusz Milik è stato dato per scontato dallo stesso Allegri che pure per la posizione di Vlahovic nutre corpose speranze, anche se il serbo magari non rientrerà in gruppo già da martedì 3 ottobre, per mitigare i rimasugli della lombalgia che lo ha costretto al forfeit a Bergamo. Per il resto, questa Juventus se ha dato la sensazione di aver fatto un passo indietro a livello di capacità di aggressione dell’avversario, dall’altra ha dimostrato di sapersi chiudere a riccio in maniera compatta quando lo stesso nemico dimostra di essere più in palla. Un atto di umiltà. Se è un vantaggio o no lo dirà il prosieguo del campionato. A cominciare dall'ennesima puntata della stracittadina.