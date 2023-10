Pagelle Juve: Locatelli da leader, Chiesa mai incisivo, Fagioli non illumina

BERGAMO - La Juve esce dalla sfida contro l’Atalanta con più certezze in difesa che in attacco. La squadra di Allegri, nel match contro gli uomini di Gasperini, mantiene la porta inviolata al Gewiss Stadium ma non incide nel reparto offensivo, impegnando solo in due occasioni Musso. Da sottolineare le belle prestazioni di Szczesny e Locatelli, i migliori della Juventus vista in azione a Bergamo ma alla fine della sfida della settima giornata resta l’impressione che i bianconeri siano stati più solidi perché di fatto hanno osato meno in attacco. E la domanda sorge spontanea: è un difetto o un pregio?