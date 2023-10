Vlahovic, Milik e Bremer: le condizioni in vista del derby Juventus-Torino

La paura è durata pochi secondi: quelli che Gleison Bremer ha impiegato a raggiungere la panchina dopo essersi toccato la coscia destra e aver chiesto la sostituzione al 39’ della ripresa. “Un crampo mister”, ha rassicurato Allegri il brasiliano dopo aver dato il canonico cinque a Rugani che entrava al suo posto. Facendo tirare un sospiro di sollievo al tecnico e non solo a lui in vista del derby: sia chiaro, Rugani si è subito calato in partita e nei sei minuti più recupero che ha giocato (tuttaltro che facili) è stato impeccabile come contro il Lecce, però il brasiliano ha qualcosa in più, d’altra parte se è un titolare inamovibile ci sarà un motivo. Ha qualcosa in più, per giunta, soprattutto in esplosività e nei duelli corpo a corpo: doti che saranno fondamentali per battagliare con Zapata nel derby di sabato. Un derby che, salvo brutte sorprese, Bremer sarà in grado di giocare, magari dopo aver recuperato pienamente con un paio di giorni di sedute personalizzate l’acciacco di ieri sera.