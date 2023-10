Gatti, carica da Juve: "Non mi fermerò di fronte a nessun ostacolo"

TORINO - Federico Gatti torna sui social motivando se stesso e i tifosi. Dopo l'autogol a Reggio Emilia il difensore della Juventus era entrato a partita in corso contro il Lecce mentre domenica ha giocato tutto l'intero match a Bergamo contro l'Atalanta dove ha parlato con fiducia per il futuro: "Dobbiamo solamente fare il nostro, prendere le cose positive di ciò che stiamo facendo e continuare sulla strada giusta per tornare dove ci compete".