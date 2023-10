Boateng-Messi: la domanda su Cristiano Ronaldo e i gol in Serie A

"Sono giunto alla conclusione che non tutti gli artisti sono giocatori di scacchi, ma che tutti i giocatori di scacchi sono artisti". Dala celebre frase di Marcel Duchamp a Messi-Ronaldo non cambia. I due, prima del Mondiale in Qatar nel 2022, sono stati protagonisti di uno scatto fotografico che ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Immagine iconica della rivalità universale dei due giocatori che per tanti anni hanno comandato in Europa a suon di gol, vittorie e palloni d'oro conquistati prima di salutare e volare ai poli opposti: il portoghese in Arabia Saudita e l'argentino in America nella MLS. A spiegare la loro rivalità è stato anche Kevin Prince Boateng nel podcast di Vibe with Five in cui è presente tra gli altri anche Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e compagno di Ronaldo.