Juve oggi, ultime del 4 Ottobre: Milik e Bremer ok, Vlahovic no. Guarda il gol di Chiesa

Giorno di festa in casa Juve, compie oggi 20 anni Samuel Iling-Junior . Il comunicato del club bianconero: "È un giorno speciale per Samuel Iling-Junior, che oggi spegne 20 candeline. Primo compleanno per lui in Prima Squadra, nella quale ha debuttato proprio un anno fa, contro l'Empoli (...) Ora si sta preparando con i suoi compagni di squadra per il Derby della Mole, ma anche se questo sarà un giorno di lavoro per lui, non possiamo che dirgli. Buon compleanno, Sam!"

Luca Toni , ex attaccante bianconero, afferma sicuro: "Dusan è un attaccante forte, no allo scambio con Lukaku. Scudetto? Inter e Milan più forti, ma la Champions sarà un fattore".

Matias Soulé , attualmente in prestito al Frosinone, ha iniziato la stagione con 1 gol, 1 assist e prestazioni convincenti . La Juventus ha sempre puntato su di lui, declinando le offerte a titolo definitivo di Feyenoord e Betis Siviglia. Ora il giovane talento è pronto al rinnovo (con adeguamento) in bianconero ed è anche nei pensieri del ct azzurro Spalletti .

12:15

Anche Kostic assente all'allenamento

Oltre a Vlahovic, si registra un'altra pesante assenza nella seduta odierna: il connazionale Filip Kostic non è tra i presenti per un piccolo fastidio alla caviglia sinistra. Non preoccupano le sue condizioni per l'allenamento di domani.

12:06

Il figlio di Grosso si allena con la prima squadra

Novità nei bianconeri presenti oggi agli ordini di mister Allegri: presente Filippo Grosso, centrocampista mancino dell'Under 19.

11.40

Bremer regolarmente in gruppo

Recuperato Gleison Bremer, anche il brasiliano presente alla seduta mattutina. Il suo infortunio muscolare era stato già derubricato a crampo.

11:22

Vlahovic assente all'allenamento: per lui ancora differenziato

Alla seduta mattutina assente invece Dusan Vlahovic: il serbo non si è allenato con i compagni, ma ha svolto lavoro personalizzato.

11:15

Allenamento Juve a porte aperte, Milik in gruppo

Stamattina alle ore 11:00 la Juve si è radunata alla Continassa per svolgere l'allenamento a porte aperte: ad assistere alla seduta anche l'ad Scanavino. Ottima notizia per Allegri con Milik che si rivede in gruppo: punta il derby di sabato con il Torino. In tribuna presenti i genitori di Huijsen.

Torino - Continassa