Cannavaro: "Anche Allegri sbaglia. Vlahovic è fantastico, lo Scudetto..."

«Marcare uno come Dusan Vlahovic non è semplice. Anzi è difficile. Per me è un attaccante fantastico…». Parole di Fabio Cannavaro. Di un campione del Mondo, di un Pallone d’Oro. Parola di uno che ha giocato contro i migliori attaccanti al mondo, di uno che ha fermato chiunque in carriera. Vlahovic gli piace ma «è un attaccante che andrebbe servito in modo diverso, non al centro». Parole anche da allenatore, da chi sogna un giorno di allenare anche la Juventus: «A chi non piacerebbe? Io sono stato abituato a giocare in grandi club come la Juventus, come il Real Madrid, nel Napoli. Abituato a vincere con la Nazionale. È chiaro che da allenatore un giorno speri di poter allenare queste grandi squadre».