Juve-Toro, designato l'arbitro del derby: i precedenti

Juve-Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma il prossimo sabato 7 ottobre con calcio d'inizio alle 18 sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Ad affiancarlo saranno gli assistenti di linea Alessio Berti di Prato e Christian Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido. In sala VAR ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo coadiuvato da Daniela Paterna di Teramo.

Rapuano, il bilancio dei precedenti con la Juve Il bilancio dei precedenti della Juventus con Rapuano è positivo: quattro partite, tre vittorie e una sola sconfitta. Rapuano arbitrerà la Juventus per la seconda volta in stagione dopo aver fischiato in occasione della gara di esordio stagionale (Udinese-Juve 0-3). Nella scorsa stagione Rapuano ha diretto i match che la Juve ha vinto in trasferta a Salerno (0-3) e in casa contro il Sassuolo (3-0) e quello che i bianconeri hanno perso al Mapei Stadium (1-0).

Rapuano, il bilancio dei precedenti con il Torino Rapuano incrocerà, invece, per la settima volta in carriera la strada del Torino, la prima nella Serie A 2023/2024. Nella scorsa stagione Rapuano ha diretto Torino-Bologna 1-0 in campionato, Milan-Torino 0-1 in Coppa Italia (dopo i tempi supplementari) e Roma-Torino 1-1 ancora una volta in campionato. Nella stagione 2021/2022 l'unica sconfitta del Toro con Rapuano: 2-0 in trasferta contro l'Udinese. Nel 2016/2017 Rapuano diresse per la prima volta il Toro: pirotecnico 5-3 casalingo contro il Sassuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA