Juve, aumento di capitale in arrivo? Ecco a che serve

La Juventus fa l'aumento di capitale? Se ne parlerà venerdì nel Consiglio di Amministrazione che dovrebbe approvare il bilancio della stagione 2021-22 e dalle prime indiscrezione sembra proprio che sia un'ipotesi concreta. La Juventus chiuderà il bilancio con una perdita di circa 115 milioni, un netto miglioramento rispetto alle perdita della stagione precedente, ma non partecipando alla Champions League rischia di vedere anche il prossimo bilancio in rosso.

L'aumento di capitale di Elkann

In estate la dirigenza non ha ceduto pezzi pregiati della rosa di Allegri e quindi non ha incassato grosse cifre che compensino i 100 milioni che di solito garantisce la Champions. Ecco dunque che la possibilità di ricorrere all'aiuto dei soci, quindi principalmente di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli. John Elkann, insomma, dovrebbe garantire il 63% dell'aumento di capitale (che potrebbe essere di 100/150 milioni), il resto lo dovrebbe fornire i piccoli azionisti o le banche. A cosa servirebbe l'aumento di capitale? A tenere sotto controllo i debiti e dare respiro alle casse. Acquisti in arrivo Mmmm al momento si parlerà di sistemare i conti, ma certo una società più solida può guardare diversamente anche al mercato.