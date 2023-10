Allenamento Juve: chi vede il derby e chi no

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara in vista del derby contro il Torino in scena sabato alle 18 tra le mura dell'Allianz Stadium. Buone notizie per l'allenatore bianconero: Filip Kostic si è riunto al gruppo dopo aver saltato la seduta di mercoledì a causa di un fastidio alla caviglia. Oltre al giocatore serbo è pienamente recuperato anche Arek Milik che non ha preso parte alla trasferta di Bergamo per un problema al polpaccio.

La situazione di Vlahovic

Tiene invece banco la condizione di Dusan Vlahovic, L'attaccante serbo continua a convivere con un fastidio alla schiena e la sua presenza nel derby della Mole è in forse. Il numero 9 bianconero, negli ultimi giorni, ha svolto lavoro differenziato e la sua situazione viene monitorata giorno per giorno.

La conferenza di Allegri

"Juventus in campo a due giorni dal Derby della Mole contro il Torino, in programma all'Allianz Stadium sabato 7 ottobre alle ore 18:00. La squadra in mattinata ha lavorato suddivisa per reparti. Esercitazioni sui cross per difensori e una parte dei centrocampisti, combinazioni per la conclusione per attaccanti e il restante gruppo di centrocampisti. Domani, vigilia del match, dopo l'allenamento del mattino Mister Massimiliano Allegri risponderà, in conferenza stampa alle ore 14:00, alle domande dei giornalisti", si legge nella nota pubblicata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.