Szczesny si confessa ai bambini Juve: "Il mio sogno? Fare gol"

TORINO - Wojciech Szczesny ha tenuto una particolare conferenza stampa. Infatti il portiere della Juventus ha risposto alle domande di giovani tifosi ed appassionati. Questa è la settima stagione con i colori bianconeri per il portiere polacco, ecco il segreto: "Non posso immaginarli di giocare in una squadra che non lotti per qualcosa di grande, qui alla Juventus si parte ogni anno con l'obiettivo di vincere trofei e questo mi stimola a rimanere sempre concentrato. Poi ogni tanto non riesco ma ci proviamo"

Il segreto sulla pettinatura

"Una volta avevo giocato con Arteta (allenatore dell'Arsenal oggi), e lui eseguiva dei colpi di testa pettinato come me e non si scompigliava mai, gli chiedi che prodotto usava per fissarli e lui mi disse nulla. Arrivato alla Roma ho fatto crescere i capelli, l'allenatore era Spalletti che mi suggerì di tagliarli o mettere qualcosa perché mi cadevano sempre sugli occhi. Ho fatto entrambe le cose e oggi ho i capelli così, sempre ordinati".

La colazione

"Uova. Alla vostra età, non sapendo cucinare, mi facevo un panino con Nutella che ancora oggi mi piace un sacco".

Consigli per i giovani portieri

"Non avere paura. Da giovane hai paura dei tiri forti, farà male tante volte ma per poco tempo. Io avevo paura i primi anni quando mi facevano un tiro forte da vicino. Il mio allenatore ai tempi mi diceva che era meglio un naso rosso che un gol preso. Non avere paura e trovare la gioia nelle cose che facciamo"