Juve-Toro: Vlahovic, tra mal di schiena e pretattica di Allegri

Vlahovic o no? Non chiedetelo ad Allegri perché difficilmente vi dirà la verità. Questione di pretattica che nel 2023 è ancora un trucco che gli allenatori usano. Ormai è chiaro a tutti che la Juventus con Vlahovic gioca in un certo modo, sfruttando la possibilità di lanciare la palla lunga su di lui se la manovra si complica, mentre gioca in un modo completamente diverso senza Vlahovic, potendo sfruttare solo la velocità di Chiesa. Insomma, la presenza di Vlahovic potrebbe cambiare le cose e Max difficilmente concederà questo vantaggio a Juric.