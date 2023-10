Scanavino: l’aumento di capitale, strategie e mercato Juve. E su Pogba...

"Questo importante aumento di capitale è la conferma dell'impegno e del legame che la Famiglia Agnelli ha con la Juventus . Legame tra l'altro che quest'anno raggiunge i 100 anni e che stiamo festeggiando. Abbiamo iniziato già questa estate con l'evento allo Stadium per i tifosi e i festeggiamenti culmineranno martedì prossimo nell'evento al PalaAlpitour con una grande festa per la Famiglia bianconera, dove tra l'altro saranno presenti anche tantissime leggende che hanno fatto la storia della Juventus e del calcio mondiale". L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la nota del club con cui ha annunciato l'approvazione del bilancio e un nuovo aumento di capitale .

L'aumento di capitale

"L'aumento di capitale arriva in un momento molto importante, perché la non partecipazione alle Coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la Società, non avere adeguate risorse per il futuro. In questo modo, invece, possiamo progettare con serenità e decisione il futuro prossimo della Juventus", prosegue Scanavino, che parla poi di eventuali investimenti sul mercato di gennaio...