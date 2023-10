Bremer diventa Chiellini: la scarpata di Kean e il turbante icona

TORINO - Gleison Bremer come Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha dovuto ricorrere all'iconico "turbante" dopo uno scontro di gioco avvenuto in occasione della rete del vantaggio bianconero nel derby contro il Torino. Bremer è stato colpito in testa, involontariamente, da Moise Kean mentre l'attaccante eseguiva una rovesciata per mettere in mezzo la sfera nell'azione convulsa che ha portato poi il gol di Gatti. Il brasiliano, ex di giornata, è rimasto a terra dolorante per diversi minuti ricevendo il trattamento medico che spesso l'ex leggenda bianconera era sottoposta per poi tornare in campo a lottare.