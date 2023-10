Riscatto Gatti, il gol nel derby dopo Sassuolo: "Io non ho mai mollato"

TORINO - Federico Gatti è stato l'eroe del derby della Mole vinto dalla Juventus per 2-0 contro il Torino. Il difensore bianconero ha sbloccato la partita in un'azione di mischia, le sue parole ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Emozione enorme, tutto paga. Non ho mai mollato neanche dopo Sassuolo, mi è servito solo a crescere.

Per fortuna oggi abbiamo vinto con una prestazione immensa, 3 punti e non abbiamo preso gol. Tanta roba - aggiunge - C’è la voglia di lottare tutti insieme, siamo un gruppo pazzesco, oggi è una vittoria importantissima in una partita così sentita, è troppo bello".