Derby, Milik matador Juve: "Non ero al meglio. Devo segnare di più"

TORINO - La Juventus fa suo il primo derby della Mole battendo il Torino per 2-0 grazie al contributo di Arek Milik . L'attaccante polacco è entrato nella ripresa e si è rivelato decisivo nel successo realizzando anche il raddoppio, le sue parole a Sky Sport nel post-partita: "Sono contento per la vittoria, il mio gol è un gol importantissimo che ci ha aiutato ad avere più calma e ci ha dato tempo per rilassarci. Oggi non ero al meglio dopo la contrattura muscolare, ma sono tanto contento per questa vittoria importantissima"

Sulla classifica

"Noi guardiamo solo noi stessi, vogliamo vincere sempre e ci concentriamo sui noi stessi perché è l'unica strada per andare avanti. Possiamo sempre migliorare da tutti i punti di vista, a livello di gioco possiamo giocare meglio soprattutto nella fase offensiva ma siamo contenti di questa vittoria, ora c'è la sosta e andiamo avanti. Pensiamo solo a noi stessi, è troppo presto per dire qualcosa di più concreto perché la stagione è lunghissima".

La sua partita

Ai microfoni di Dazn sulla sua partita: "Oggi non mi sono allenato qualche giorno, ho perso un po’ di condizione ma sono entrato bene e ho fatto gol. Dopo ho preso fiducia, per un attaccante è sempre importante per continuare a fare bene. Sono contento della vittoria, della prestazione e questa è la cosa importante. Sono sorpreso delle 100 vittorie in Serie A, sono tante ma non guardo queste statistiche".

Sul gioco della Juventus ed il suo ruolo

"Dipende con chi gioco in avanti, se gioco con Moise o Dusan il mister mi mette dietro a sviluppare l’azione. Se gioco con Fede sono più la punta, faccio quello che chiede il mister e cerco di fare sempre meglio. Oggi nella ripresa c’era più spazio e l’abbiamo sfruttato. Potevamo però fare più gol, specialmente io - aggiunge - Noi ci facciamo trovare sempre pronti, che giochiamo all’inizio o no. È difficile per chi sta in panchina, ma tutto sta nella testa. A livello mentale dobbiamo essere sempre pronti ad aiutare quando non ci sono tutti. L’attaccante deve segnare, quella è la cosa più importante per prendere fiducia".