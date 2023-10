Una Juve in transizione e quei pregiudizi sempre più isterici

La Juventus non è bella, ma il Toro è ancora più brutto, così il derby finisce 2-0 e non è un risultato ingiusto, ma può essere fuorviante se lo si associa all’idea di una prestazione sicura e convincente. È stato un derby moscio, orripilante nel primo tempo, vagamente più vivace nel secondo, ma la ferocia agonistica che dovrebbe condire a prescindere questa partita è mancata completamente. Un po’ come ordinare una bagna cauda e vedersela recapitare senza acciughe (e con poco aglio).