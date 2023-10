Fagioli, l’altra faccia di Juve-Toro: il messaggio dopo la panchina derby

La Juve ha fatto suo il derby della Mole e ha dato continuità ai momenti positivi contro il Torino da ben 17 anni. Allegri ha raggiunto Trapattoni con ben 13 vittorie sui granata su 17 incontri. Gatti ha segnato il primo cancellando l'errore di Reggio Emilia e Milik è stato una sentenza. E poi... beh a osservare la partita giocata all'Allianz Stadium si possono trovare curiosità, statistiche e scelte, come quella di Allegri di utilizzare Miretti dal primo minuto, McKennie in mezzo al campo con Weah esterno e ancora Fagioli in panchina.