Gatti, dalla Promozione alla Serie A: gol in tutte le categorie

Se non è una favola, poco ci manca. La storia di Federico Gatti è un esempio di perseveranza . Il racconto di un ragazzo partito dal basso, dagli inferi del calcio italiano. Prima di trovare il suo angolo di paradiso in Serie A ha dovuto macinare chilometri in giro prima per il Piemonte e poi per l’Italia. La sua rete nel derby, per lui che ha padre e nonno - scomparso poco tempo fa, a cui Gatti era molto legato - di fede granata è una sorta di segno del destino. Perché è il primo nella massima serie ed è quello che permette a Gatti di entrare in una cerchia molto ristretta: ha segnato in tutte le categorie dalla Promozione alla Serie A. Un’impresa rarissima per un difensore. Una soddisfazione che si gode con la maglia della Juventus cucita addosso.

A Pavarolo: prima davanti, poi dietro

Federico, il vizietto del gol, ce lo ha sempre avuto. Persino nelle giovanili del Toro, nelle quali è transitato per poco tempo. Poi, il passaggio all’Alessandria, anche qui senza fortuna. Dopodiché si riavvicina a casa: vuole giocare, ma deve lavorare per vivere. Va al Pavarolo, club di Promozione nel quale il papà Ludovico è il direttore sportivo: la sera si allena, di gioco fa l'operaio edile. Nella Juniores gioca da attaccante, poi il suo allenatore Andrea Truffo per necessità lo arretra in difesa: serviva per arrivare a 11 giocatori, senza creare scompensi. Esperimento riuscito. La sua fisicità lo porta rapidamente in prima squadra, in cui all’inizio viene impiegato anche in mezzo al campo: 3 gol in 27 presenze in Promozione nella stagione 2015-2016, quella che grazie alla vittoria della Coppa Italia di categoria vale il salto in Eccellenza.

Pro Patria prima, Frosinone poi: che scalata

Lui, però, va al Saluzzo. Ma torna dopo pochi mesi al Pavarolo, in Eccellenza. Un gol nella stagione 2016-2017 e addirittura 8, da difensore, in quella successiva. Non gli bastano per salvare il club da una lenta e inesorabile sparizione dai radar del calcio piemontese. Ma lo nota il Verbania, che lo tessera prima per vincere l’Eccellenza nel 2018-19 e poi lo conferma in Serie D, dove nel 2020 segna 3 gol e i biancocerchiati ottengono una comoda salvezza. Lo studia da vicino la Pro Patria, che lo porta in Serie C nel 2020-2021: un sol gol in 34 partite. Guido Angelozzi mette le mani su Gatti, monitorato per tutto il torneo, e lo tessera per il Frosinone. In mezza stagione si consolida.

La telefonata di Juric non basta: va alla Juve

Da lì nasce il duello Juventus-Torino, nel mercato invernale del 2022. Il 30 gennaio 2022 si mobilità persino Juric con una telefonata per raccontargli il progetto granata, tanto è avanzata la trattativa col Frosinone, ma i bianconeri sorpassano i cugini. Garantendo ai ciociari di lasciarlo in prestito fino a fine campionato (torneo nel quale realizza 5 gol in 35 partite). Tornerà alla Juventus dalla porta principale, dopo i 6 mesi di parcheggio allo Stirpe. L’anno scorso ha infilato Sporting e Siviglia in Europa League, ma non aveva ancora esultato in campionato. Quest’anno la prima vittima di Gatti è il Toro, che vale ancora di più dopo il clamoroso autogol col Sassuolo. Un romanzo bellissimo, che attende ancora altre pagine. A 25 anni Federico ha una fame di conquiste incredibile e di certo non si fermerà qui.