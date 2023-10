Weah con Boniperti e Charles: la grande Juve ricordata dopo il derby

"Re di Torino". Timothy Weah, tra i protagonisti dell'Allianz Stadium ,ha pubblicato una foto sui social subito dopo la vittoria nel derby della Mole. Una storia particolare che profuma di passato e grandi ricordi, perché l'immagine è relativa alla Juve del 1960-61 e in foto si possono notare Tarcisio Burgnich , John Charles , Giampiero Boniperti (capitano) e Bruno Mora . Un dolce amarcord per l'esterno americano che è arrivato in estate ma ha già capito l'importanza del passato della Juve , forse perché letta e narrata in qualche modo da papà George , tifosissimo bianconero nonostante il suo passato al Milan .

Weah, Juve-Torino e la storia social

Un'immagine di 62 anni fa, ma legata con la squadra attuale per il risultato finale della gara contro il Torino. All'epoca è stato Sivori di testa a firmare l'1 a 0 finale, nella squadra allenata da una leggenda bianconera, Carlo Parola, mentre ieri sono state le inzuccate di Gatti e Milik a firmare tre punti d'oro. Un successo per accomulare entusiasmo, quello dei tifosi e della squadra per continuare a spingere e lavorare. Il messaggio nascosto, forse non troppo, in quella storia è stato anche nel fatto di postare una Juve vincente nella stracittadina e poi scudettata.... Speranze e obiettivi da raggiungere col lavoro, ma soltanto il tempo dirà.