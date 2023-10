Giuntoli fissa l’obiettivo della Juve: “È la Champions”. E sul mercato...

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è stato premiato al Salone d'Onore del Coni come manager dell'anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. L'ex ds del Napoli ha dichiarato: "Scudetto? In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimette il club dove merita. Andiamo per step".