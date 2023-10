Vlahovic, la Serbia e Milan-Juventus: la decisione di Dusan

La pausa del campionato per le nazionali offre sempre la possibilità di riordinare le idee e gestire le noie fisiche accumulate in precedenza. É il caso anche della Juventus, che ha dovuto rinunciare nel derby vinto contro il Torino sia a Dusan Vlahovic sia a Federico Chiesa, entrambi alle prese con un infortunio. Le condizioni in casa bianconera dei due attaccanti, per quanto riguarda i ritiri delle rispettive nazionali, sono però diverse. Sullo sfondo c'è il big match contro il Milan del 22 ottobre.