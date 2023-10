Zidane, Del Piero, Ravanelli e Conte: il calcetto da sogno dei tifosi Juve

Zidane passa a Mandzukic, ma su di lui c'è Montero che recupera il pallone e la passa a Conte che allunga per Del Piero che crossa per Ravanelli che supera Peruzzi ed è gol. E in panchina esulta mister Lippi, mentre l'altro tecnico, Michel Platini, se la prende con Barzagli che doveva marcare meglio Ravanelli.