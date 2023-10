Chiellini, il ritorno allo Stadium e l'aneddoto Conte-Juve: “È stato il primo”

Dalla crescita di Bremer e Gatti agli anni con Conte fino a un possibile futuro da dirigente alla Vecchia Signora: è un Giorgio Chiellin i senza veli quello che si racconta al programma di Radio Bianconera "La Juve in gol". L'ex capitano ha lasciato Torino la scorsa estate per volare a Los Angeles dopo 17 anni di trionfi, cadute e momenti indimenticabili. 561 presenze, 36 gol e 20 trofei in bacheca, solo per elencare alcuni numeri della sua incredibile avventura sotto la Mole.

Come va quest'anno?

"Bene, anche se abbiamo perso due finali. A fine mese iniziamo i playoff, siamo secondi a ovest e giocheremo l'ultima partita. Sono abbastanza fiducioso di poter far bene anche quest'anno. Abbiamo perso tanti punti giocando la Concacav Champions League fino a giugno, la rosa qui è molto ridotta a causa del salary cup. Abbiamo giocato e viaggiato tantissimo, la trasferta più vicina è come andare in Russia. Anche qui, come in Italia, ci si lamenta per gli impegni ravvicinati".

È meglio marcare Messi in America o in Champions League con il Barcellona?

"In America, decisamente. La squadra intorno è un po' meno forte e hai qualche speranza in più. È vero che le ha vinte tutte, ma lui è straordinario".

