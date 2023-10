Caso Pogba, Deschamps: “Triste quanto Allegri. Ci vorrà del tempo”

In vista della sfida contro l'Olanda valida per le qualificazioni a Euro 2024 in programma venerdì alle 20.45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, il Ct della Francia Didier Deschamps ha parlato anche di Paul Pogba, sospeso dopo esser risultato positivo al testosterone sintetico lo scorso 20 agosto al termine della sfida tra Udinese e Juventus (prima di campionato alla quale il Polpo non ha addirittura giocato rimanendo in panchina): "Allegri è particolarmente triste per Paul, come lo sono anch'io, ultimamente gli sono capitate un sacco di cose. Si trova in una situazione complicata. Si difenderà. Dovrà difendersi, questo fa parte di una lunga procedura. Non so cosa gli riserverà il futuro, ma è triste per lui quello che gli sta succedendo".

Pogba positivo al Dhea, cos'è e cosa cambia: la Juve e il futuro Deschamps su Pogba, Giroud e Thuram "Non avrò una posizione categorica o radicale - continua -. Non so come sarà il suo futuro, ci vorrà tempo. Anche se è con noi da un po', è chiaro. Spero per lui che ritrovi il sorriso, il pieno possesso dei suoi mezzi, che ritrovi il campo, ma ci vorrà del tempo". Poi si sofferma sul reparto offensivo: "Le gerarchie si stanno evolvendo, non è perché uno segna tre gol e un altro non segna che chi ne ha segnati tre diventa il numero uno. Giroud, ha 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Spesso gioca un solo tempo con il Milan, ma raramente gioca partite intere. La scelta riguarda più il profilo dell'avversario. Olivier e Marcus Thuram sono profili simili, Kolo Muani ha un profilo diverso. L'obiettivo è sempre essere più pericoloso dell'avversario".

Deschamps e il "caso Mbappé" Poi si sofferma sul difficile momento che sta vivendo Mbappé: "Parlerò con ui. Sta attraversando un periodo che non ha vissuto spesso. Con lui è più visibile. È goffo? Non lo so. Non ripeteremo la sua storia. Ciò che ha vissuto quest'estate ha avuto il suo prezzo. Ha anche il diritto di avere un periodo in cui è meno lucido con i ritmi infernali e una partita ogni tre giorni. Ha un ruolo importante per la Francia e sarebbe bello se ritrovasse la sua efficacia".

