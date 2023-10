Allegri, sempre più Juve: le nuove proposte di gioco e le aspettative d’estate

Premessa (che con il calcio ha poco a che fare): Massimiliano Allegri è un uomo divisivo e lui, di suo, non fa proprio nulla per cercare di piacere a tutti. E, consentitici di dirlo: fa benissimo. Perché tanto, comunque la metti, sbagli. Soprattutto di fronte alla narrazione divisiva e contraria a prescindere. Per dire: prima gli era costantemente imputata la colpa di utilizzare poco i giovani, dopo il derby invece, sono proliferati i commenti (ormai lo fanno tutti) circa il fatto che, per esempio, Miretti dovrebbe essere messo in condizioni migliori per giocare.

Insomma: come fai sbagli anche se, magari, sei terzo in classifica e hai appena conquistato il primato di vittorie in panchina nell’era dei tre punti. Poi non ci si deve fermare ai numeri che sì, sono importanti ma non raccontano tutto e vanno contestualizzati. Quelli sul derby, per esempio, non rendono giustizia a Giovanni Trapattoni perché è un fatto che i contesti storici in cui sono stati conquistati i due record di vittorie (13) siano oggettivamente diversi con una radicale e per certi versi drammatica perdita di competitività del Torino tale da rendere sperequata la classifica.