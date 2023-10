Juve e Allegri: No Max e Pro Max a lezione di storia

Oggi il Trap è giustamente un’icona della storia juventina, nessuno osa discuterne la grandezza e, per la cronaca, ha contribuito con 14 trofei (fra cui tutte le coppe internazionali) alla collezione degli 83, da ieri ospitati in una nuova emozionante sala del museo bianconero. Che sia sempre necessario allontanarsi dai fatti per capirne portata e senso è il grande insegnamento degli storici e della storia. Impelagati nella vischiosità dell’oggi spesso ci facciamo convincire da analisi frettolose che, più di una volta, vengono poi sbeffeggiate dal tempo che le fa invecchiare malissimo. Spinti dai nuovi mezzi di comunicazione a sparare giudizi in tempo reale, senza neanche sapere bene cosa si giudica, i tifosi palpitano di frenetica attualità che scarnificano con le esagerate semplificazioni della comunicazione digitale. Luogo virtuale dove non c’è spazio per il ragionamento ma solo per lo schieramento: pro o contro, nessuno può stare in mezzo.