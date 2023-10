Torino bianconera, dove si vive la Juve. Nicolussi Caviglia: Tutti alla festa

TORINO - Nel giorno che attende la festa bianconera , Torino si presenta vestita d’estate. Il sole illumina Via Roma e riscalda il Principi di Piemonte, sede in passato dei raduni prepartita bianconeri ma anche di ritrovi pre-ritiro estivo, oltre che abituale appuntamento per le squadre avversarie e sede privilegiata di incontri tra dirigenti, Marotta in testa. Via Roma e Marotta, era la Juve anche di Dybala, che abitò qui nei primi tempi bianconeri.

Pogba, gelato amaro. Quei pranzi pre Champions

Da Via Roma a Piazza San Carlo, da Dybala a Pogba: la Gelateria Biraghi ultimo freschissimo e rarissimo avvistamento del Polpo, alle prese con la delicatissima decisione su come gestire la vicenda doping. Il Caffè Torino e i tavolini in piazza di Stratta e del Caffè San Carlo sono altri abituali luoghi di ritrovo dei calciatori bianconeri. Attorno spunta anche un po’ di Toro con Vagnati e Moretti di ritorno da una partita a Padel per lasciarsi dietro le scorie post derby. Piazza Carignano è subito adiacente, Museo Egizio da una parte e Farmacia e Ristorante del Cambio dall’altra: posti favoriti per colazioni, pranzi alla vigilia di Champions e di sera per cene di classe e lontano da occhi indiscreti.